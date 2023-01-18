Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире

В городе Кстово Нижегородской области прошёл Межрегиональный турнир по самбо среди юношей и девушек «Рождественский фестиваль». С убедительным результатом на нем выступил петербургский спортсмен Вениамин Мосин – у него семь побед и ни одного поражения. Мальчик тренируется в одной из петербургских школ в рамках проекта «Самбо в школы». А ещё он известен как герой детского художественного короткометражного фильма «Ген самбиста».

«Я очень рад, что наши юные спортсмены успевают не только сниматься в фильмах, но и занимать призовые места на соревнованиях. Уверен, у Вениамина большое будущее в спорте, мы будем не только следить за ним, но и всячески помогать», – отметил руководитель партийного проекта «Za самбо» в Петербурге, депутат Заксобрания Антон Соловьев.

Напомним, фильм «Ген самбиста» сняли при поддержке творческой мастерской Ellegium и при активном участии Международной федерации самбо, его предпремьерный показ прошел в ноябре 2022 года в Белом зале Мариинского дворца Северной столицы. В ближайшее время фильм будет показан на больших экранах.

«Фильм действительно очень интересный, он достоин показа в школах. Важно понимать, что самбо – это наука о защите, а не о нападении или драке. Я считаю, что с учетом непростой геополитической ситуации мы должны уметь защищать себя, поэтому этот вид спорта нужно развивать», – подчеркнул Антон Соловьев.