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Питерец.ру » Спорт » СКА сразится с «Ак Барсом» 4 февраля после трудной победы в овертайме над московским «Динамо» со счётом 4:3

СКА сразится с «Ак Барсом» 4 февраля после трудной победы в овертайме над московским «Динамо» со счётом 4:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Дубль в игре со столичными динамовцами сделал защитник-голеадор Александр Никишин.

Московское «Динамо» является сложным для СКА соперником хотя бы из-за наличия в составе столичного клуба обозлённого Никиты Гусева. В матче 1 февраля Гусев отметился дублем: первая его шайба сделала счёт 2:0 в середине стартового периода, вторая – перевела игру в овертайм незадолго до сирены об окончании третьей двадцатиминутки.

«Питерец.ру» отмечает, что невские армейцы сумели отыграться со счёта 0:2 и вполне могли победить динамовцев и в основное время (обошлось даже без замены Артемия Плешкова в воротах). Начало петербургскому камбэку положил точный бросок Валентина Зыкова, а одним из ассистентов при этом выступил набравший в этом сезоне очень мало очков Никита Зайцев.

Во втором периоде Александр Никишин реализовал единственное за весь матч динамовское удаление и сравнял счёт, а вывел СКА вперёд ещё один защитник – забивший на 37-й минуте Андрей Педан. Выиграть в основное время СКА не дал упорный Гусев, но в овертайме Иван Демидов и Павел Акользин помогли Никишину склонить чашу весов в пользу команды Романа Ротенберга – 4:3ОТ.

Следующим соперником СКА в регулярном чемпионате КХЛ станет казанский «Ак Барс», который делит третью строчку в таблице Восточной конференции с «Автомобилистом».


Все по теме: хоккей, СКА
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