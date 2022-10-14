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Питерец.ру » Спорт » После победы в овертайме над минским «Динамо» СКА уступил «Локомотиву» в основное время

После победы в овертайме над минским «Динамо» СКА уступил «Локомотиву» в основное время

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
hclokomotiv.ru
Ярославское поражение стало первым для СКА в этом сезоне, если брать только основные 60 минут.

«Питерец.ру» привык к победной поступи СКА в регулярном чемпионате КХЛ, которая продлилась и 11 октября в «Ледовом». В той игре невские армейцы в дополнительное время одолели минских динамовцев. Счёт тогда открыл уже на 6-й минуте Александр Волков, но шайбы Варфоломеева и Гилмора вывели вперёд гостей. Защитники СКА Никишин и Ожиганов организовали вторую шайбу петербургской команды в ворота Шостака, а в овертайме Дамир Жафяров помог отличиться Василию Глотову – 3:2.

Однако поездка в Ярославль принесла СКА первое поражение в основное время в сезоне – и это только в 18-м матче! Не смог набрать очков лидер атаки «Локомотива» Максим Шалунов, но и всё нападение СКА ограничилось единственным взятием ворот Исаева, когда при счёте 2:0 в пользу железнодорожников забил Ожиганов. Но перевести матч в овертайм команде Романа Ротенберга не удалось: Иванов поразил уже пустые ворота гостей. «Локомотив» выиграл со счётом 3:1, но лидерству СКА в КХЛ по-прежнему ничего не угрожает.

В турнирной таблице КХЛ московские динамовцы отстают от СКА на 5 очков. Такой же отрыв между вторым местом на Западе и группой команд, в которую входит и «Локомотив».

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