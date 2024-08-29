Поражением 3:4 по буллитам завершился для СКА предсезонный турнир имени Пучкова, с таким же счётом «Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Роман Ротенберг внёс некоторые изменения в состав СКА на матч с «молодёжкой», который завершал для невских армейцев предсезонный турнир имени Николая Пучкова. «Питерец.ру» заметил, что Сапего был заявлен в пару к Зайцеву, Фальковский – к Выдренкову, а Галенюк попал к Земчёнку. Место в воротах занял Никита Серебряков – и трижды пропустил в основное время.

Василий Глотов с передач Сергея Толчинского и Валентина Зыкова открыл счёт уже на 4-й минуте, но Семён Синяткин с передачи своего одноклубника по «СКА-1946» за 3 секунды до перерыва сумел огорчить Серебрякова – 1:1. Во втором периоде отличились новички СКА: защитник Никита Зайцев ассистировал Сергею Андронову. В начале третьей двадцатиминутки отличился Иван Демидов – надежда клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», и счёт стал 2:2.

Земчёнок и Евгений Кузнецов помогли Арсению Грицюку снова вывести СКА вперёд на 53-й минуте, однако шайба Алексея Василькова привела к овертайму и буллитам. Кузнецов не реализовал две попытки в послематчевой серии, и СКА проиграл со счётом 3:4Б.

Любопытно, что с таким же итогом завершился в «Мегаспорте» матч «Спартака» и столичного «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы. «Красно-белые» выиграли по буллитам, у проигравших дубль сделал Пакетт.



