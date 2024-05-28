Дзюдоисты из Петербурга стали призерами международных соревнований

В Хабаровске были разыграны медали международных соревнований по дзюдо памяти В.С.Ощепкова – этапа серии профессиональных соревнований «Russian judo Tour».

В турнире принимали участие 175 ведущих дзюдоистов из России и зарубежных стран. В числе претендентов на высшие награды были и петербуржцы. В активе наших земляков – 1 золотая и 6 бронзовых медалей.

В категории до 90 кг победу одержал Егор Андони (профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские надежды»).

Бронзовыми призёрами стали: воспитанник СШОР №1 Адмиралтейского района Акроман Парчиев (до 81 кг), атлеты «Клуба Дзюдо Турбостроитель» – Армен Агаян, Алан Хубиев (до 73 кг), Алишер Катамардов (81 кг), Антон Кривобоков (свыше 100 кг) и Тамара Лищенко (до 78 кг).

Наставники спортсменов – Виталий Зайцев, Вадим Болов, Улан Гуртуев, Данила Волович, Евгений Станев, Михаил Рахлин, Андрей Платонов, Иван Шеремет, Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева.