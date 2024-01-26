Петербургское хоккейное «Динамо» впервые с начала сезона ВХЛ – 2023/2024 не сумело забить, проиграв клубу «Рязань-ВДВ» со счётом 0:2

Раз уже «Питерец.ру» сообщил об успехе «СКА-Невы» в матче с «Химиком», было бы несправедливо обойти стороной и очередной матч «Динамо» из города на Неве в чемпионате ВХЛ, носящем романтическое название «Кубок Шёлкового пути». Петербургские динамовцы максимально плохо сыграли в атаке: впервые после назначения главным тренером этой команды Владимира Крикунова «Динамо» не сумело даже забить. Итог матча с клубом «Рязань-ВДВ» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Клубный сайт петербургского «Динамо» справедливо отметил разницу мотивации: если хозяевам льда в этом матче нужно было бороться за попадание в первую восьмёрку по итогами регулярного сезона, то рязанские «десантники» просто пытаются подтянуться к зоне плей-офф ВХЛ. Даже после победы в Санкт-Петербурге «Рязань-ВДВ» отстаёт от занимающего сейчас 16-е место «Челмета» на 8 очков – и отыграть их будет очень сложно.

Рязанцы в матче с командой Крикунова открыли счёт на 17-й минуте в большинстве: помог удобный для автора заброшенной шайбы Гордина отскок от штанги ворот петербуржцев. Тот же Гордин установил итоговый счёт в этом матче, не промахнувшись по уже оставленным Беловым воротах в концовке заключительного периода. 27 января динамовцы сыграют с «Химиком».