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Питерец.ру » Спорт » Борису Михайлову – 80 лет!

Борису Михайлову – 80 лет!

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76
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.khl.ru
Двукратный Олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов несколько раз возглавлял СКА в качестве тренера.

6 октября 80-летний юбилей отмечает Борис Михайлов – знаменитый форвард ЦСКА и сборной СССР и главный тренер ленинградского и петербургского СКА в разные периоды истории клуба из города на Неве. Михайлов родился в Москве, в 1967–1980 годах выступал за ЦСКА, дважды был победителем Олимпиад в составе советской сборной (Саппоро–1972 и Инсбрук–1976), а в Лэйк-Плэсиде–1980 завоевал серебряные медали.

Завершив карьеру игрока, Михайлов сразу же стал главным тренером СКА, впоследствии возглавлял и сборную России. Именно под руководством Михайлова российская сборная выиграла мировое первенство 1993 года: ведущие роли в той команде были у будущего тренера СКА Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова. В 1994 году СКА неожиданно пробилось в полуфинал плей-офф чемпионата МХЛ, завоевав бронзу по итогам сезона. В 2002 году национальная сборная, которую снова тренировал Михайлов, стала второй на чемпионате мира. После этого сегодняшний юбиляр в очередной раз появился на тренерском мостике СКА, а в 2009 году завершил тренерскую деятельность в новокузнецком «Металлурге». Накануне юбилея Михайлова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Питерец.ру» присоединяется к поздравлениям Бориса Петровича!


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