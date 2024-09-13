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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» с разницей в 3 очка обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» с разницей в 3 очка обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
83:80 – таков счёт противостояния «Зенита» с «Бешикташем», впереди – УНИКС.

В напряжённой концовке пришлось выявлять победителя баскетболистам «Зенита» и «Бешикташа»: этот матч проходил в рамках Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль выпустил на паркет «ВТБ Арены» следующую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Ксавьер Мун, Сергей Карасёв, Омари Спеллмен и Винс Хантер.

По итогам стартовой четверти «Зенит» создал себе гигантский отрыв – 25:9. Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич («Питерец.ру» ранее сообщал, что этот специалист рассматривался на пост наставника ЦСКА) пытался взбодрить свою команду тайм-аутами, но Фрейзера, Муна и Дуэйна Бэйкона было поначалу не остановить. «Бешикташ» выиграл вторую четверть «+9», дав понять: после большого перерыва битва продолжится.

Дальние попадания Дерека Нидхэма позволили турецкому клубу вплотную приблизиться к «Зениту»: петербуржцы вели лишь 3 очка перед стартом четвёртой четверти. Попытался взять игру на себя Хантер, издали попал Мун – эти эпизоды не избавили «Зенит» от необходимости играть тяжёлую концовку. Хорошая игра Спеллмена в защите и точные штрафные Муна позволили «Зениту» не доиграться до овертайма. Итоговый счёт – 83:80, по 21 очку набрали Мун и Бэйкон, у Спеллмена – 15 очков и 8 подборов.

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