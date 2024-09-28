Главная звезда СКА Евгений Кузнецов пропустил два месяца из-за повреждения в матче с «Северсталью», который команда Романа Ротенберга выиграла со счётом 8:5

Пятиматчевая победная серия, рекордная результативность в игре с «Северсталью» – казалось бы, ничто не могло омрачить хорошего настроения поклонников СКА. Однако громом среди ясного неба явилась травма Евгения Кузнецова: претендующий на статус главной звезды всей КХЛ нападающий получил повреждение плеча в первом периоде вчерашней встречи. Что стало причиной повреждения – до сих пор не до конца понятно: Кузнецов сделал резкое движение клюшкой и согнулся от внезапной боли. Форвард СКА сразу же отправился в раздевалку, проведя на льду в пятницу примерно 2,5 минуты.

СМИ ссылаются на телеграм-канал главного тренера СКА Романа Ротенберга, который назвал травму 92-го номера СКА «достаточно серьёзной». Ротенберг добавил:

«Нам и всей Лиге нужен полностью здоровый «Кузя», который сможет показывать своё мастерство на 100%».

Хоккейные обозреватели предполагают, что Кузнецов теперь пропустит около 23 матчей СКА, лишившись положенных контрактов бонусов за результативность. Хотя очков Кузнецов набрал не так много – 4 (1+3) за 9 матчей. Лидерами бомбардирской гонки КХЛ являются московский армеец Виталий Абрамов и Даниил Гутик из «Адмирала» – по 13 очков.

«Питерец.ру» предлагает СКА прямо сейчас пригласить Гутика.