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Питерец.ру » Спорт » Впору говорить о кризисе невских армейцев на старте сезона – 2023/2024.

Впору говорить о кризисе невских армейцев на старте сезона – 2023/2024.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Впору говорить о кризисе невских армейцев на старте сезона – 2023/2024.

«Питерец.ру» шокирован, видя СКА на предпоследнем месте в Западной конференции. В активе невских армейцев после 7 матчей – всего 4 очка, да и те были добыты ещё в начале сентября (победы над московским «Динамо» в стартовой игре сезона и предсказуемый разгром «Лады»). После этого – полоса поражений, которая должна была прерваться в домашнем матче с «Сибирью».

Но сибиряки не собирались сдаваться, и уже в первом периоде лидер атак клуба из Новосибирска Тейлор Бек сделал дубль. Особенно важной оказалась вторая шайба Бека, которой способствовали удаления в составе СКА. Невские армейцы получили «гол в раздевалку» за полминуты до первого перерыва, и это могло несколько деморализовать СКА.

Форвард хозяев льда Валентин Зыков во втором периоде сравнял счёт, но больше новосибирский голкипер Красоткин не пропустил. В начале третьей двадцатиминутки герой встречи Бек дал шанс хозяева льда сравнять счёт, схлопотав малый штраф. Но это большинство коллективу Романа Ротенберга реализовать не удалось, а больше «снеговики» не удалялись.

20 сентября серия домашних матчей СКА завершится поединком с «Северсталью», которую просто необходимо обыгрывать для поднятия боевого духа. После этого СКА ждёт Дальний Восток.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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