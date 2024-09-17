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КХЛ: Гутик, Старков и Шэн набрали по 3 очка в матче, в котором «Адмирал» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, а Андреофф сделал дубль в составе «Сибири»
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Питерец.ру » Спорт » КХЛ: Гутик, Старков и Шэн набрали по 3 очка в матче, в котором «Адмирал» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, а Андреофф сделал дубль в составе «Сибири»

КХЛ: Гутик, Старков и Шэн набрали по 3 очка в матче, в котором «Адмирал» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, а Андреофф сделал дубль в составе «Сибири»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В главном матче дня ЦСКА победил московское «Динамо» 3:1.

Поскольку СКА после победы в овертайме над «Ладой» сыграет свой следующий матч регулярного чемпионата КХЛ только 19 сентября (соперником будут сочинцы), «Питерец.ру» обратил внимание на насыщенный хоккейный вторник. Игровой день в Лиге начался с разгрома, который «Адмирал» учинил «Куньлуню» (7:1).

Клуб с Дальнего Востока неделю отдыхал, поэтому Даниил Гутик и компания явно соскучились по игре: тренеру «Куньлуня» Михаилу Кравцу пришлось менять вратаря (вместо Джереми Смита на лёд вышел Константин Волков), но «Моряков» было не остановить. Поигравший в СКА Степан Старков (на фото) набрал сегодня 3 (1+2) очка, столько же – у Павла Шэна и сделавшего уже второй «ассистентский хет-трик» в нынешнем сезоне Гутика.

Провалившая старт «Сибирь» крупно победила «Нефтехимик» (5:2), который в сентябре играл неожиданно удачно. До приезда в Новосибирск нижнекамцы проиграли в чемпионате – 2024/2025 лишь раз («Авангарду»), одержав четыре победы (в овертайме над «Барысом», дважды над «Металлургом» и над «Локомотивом»). Одним из главных творцов крупной победы «Сибири» стал 33-летний канадец Энди Андреофф, сотворивший дубль. А лидер атак новосибирцев Тэйлор Бек ограничился результативной передачей (на того же Андреоффа).


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