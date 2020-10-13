Кагарлицкий и Шипачёв не упустили случая огорчить СКА

«Питерец.ру» не освещал предыдущие домашние матчи СКА. Проиграв в гостях «Барысу» по буллитам (2:3), СКА был разгромлен 7 октября «Металлургом» (1:4). Но 9 октября в был побеждён «Сочи» (4:3).

СКА по-прежнему испытывает кадровые трудности, но на этот раз состав выглядел почти как основной. Сыграли защитники Токранов, Ожиганов, Бенгтссон и форварды Вей, Бурдасов, Кемппайнен и Кетов.

Счёт открыли динамовцы: Кагарлицкий отличился с передачи Яшкина уже на 4-й минуте. Однако к середине первого периода СКА вырвался вперёд: отличился Токранов (в равных составах!), а после этого свою дебютную шайбу за петербургский клуб забросил Владислав Каменев. Десяти секунд игрокам СКА не хватило, чтобы уйти на перерыв лидерами: звёздный новичок «Динамо» Оскар Линдберг помог организовать вторую шайбу в ворота Бердина.

Во второй двадцатиминутке обменялись голами Тренин и Шипачёв, а решающей стала шайба динамовца Артёма Волкова в третьем периоде. Так москвичам удалось одержать победу в основное время со счётом 4:3.