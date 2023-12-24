Вратарь петербургского хоккейного «Динамо» Сергей Белов не пропустил в матче с «Норильском», а команда Владимира Крикунова выиграла – 3:0

«Питерец.ру» не стал освещать возвращение в КХЛ Ильи Ковальчука, хотя бывший форвард СКА в свои 40 лет ещё и рекорд Лиги по голам в пустые ворота повторил. Теперь у Ковальчука и Александра Радулова, ныне защищающего цвета «Ак Барса» стало по 14 заброшенных шайб в пустые ворота, что должно говорить о сильной психологической устойчивости этих признанных мастеров хоккея.

У петербургского «Динамо» в ВХЛ продолжается планомерное восхождение к статусу твёрдого участника предстоящего плей-офф – 2024. Очередным соперником динамовцев из города на Неве стал ХК «Норильск», который уже огорчал петербуржцев в середине октября. Тогда заполярный клуб крупно обыграл «Динамо» (ещё под руководством Ярослава Люзенкова) со счётом 6:3, дубль сделал Михаил Варнаков.

Но при Владимире Крикунове динамовцы Санкт-Петербурга уже совершили стремительный рывок в вверх и останавливаться явно не собираются. У «Норильска» удалось взять реванш – 3:0. Особо нужно отметить голкипера Сергея Белова, совершившего в субботнем матче 30 сэйвов (при этом динамовцы трижды играли в меньшинстве, два малых штрафа схлопотал Тимур Шарифьянов). Шайбы в ворота Матвея Ботова забросили уже в первом периоде Сергей Артемьев, Егор Сердюк и Даниил Давыдов.