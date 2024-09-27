В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025

«Питерец.ру» не забыл, как гандбольный «Зенит» завоевал бронзовые медали предыдущего чемпионата Суперлиги в нелёгком противостоянии с «Пермскими медведями». И вот состоялось чествование команды в Мариинском дворце, где спикер городского парламента Александр Бельский («Единая Россия») наградил игроков, тренерский штаб, менеджмент и сотрудников гандбольного «Зенита» почётными грамотами и благодарностями. Награждая спортсменов, тренеров и руководство клуба, Бельский сказал:
В ответном слове директор гандбольного «Зенита» Сергей Зиза отметил всё то внимание, которое Санкт-Петербург всегда проявлял к клубу. Зиза вручил председателю ЗакСа именную футболку с автографами гандболистов и сувенирный гандбольный мяч.
Состоялась и экскурсия по Мариинскому дворцу.