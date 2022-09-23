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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце

Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце

Для многодетных семей Санкт-Петербурга был устроен традиционный торжественный прием в Ротонде Мариинского дворца. Ребят и родителей приветствовал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

– Как многодетный отец могу сказать, что это непросто, но зато всегда весело. Большая семья – это радостная обстановка в доме. Особая наша благодарность мамам, которые несут на своих плечах все заботы. За последние годы количество многодетных семей в нашем городе увеличилось почти в три раза. И мы делаем все, чтобы поддержать их. Эту работу ведут и Законодательное Собрание, и Комитет по социальной политике. Хочу пожелать всем многодетным родителям терпения, здоровья, удачи, любви и дружбы, – сказал Председатель ЗС СПб.

К участникам приема также обратилась председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Она поблагодарила Александра Бельского за поддержку инициатив органов исполнительной власти, направленных на помощь семьям и детям.

– Именно в этом здании рождаются законы о поддержке многодетных семей, при этом депутаты всегда одобряют предложениях об их принятии, – отметила она.

Александр Бельский сообщил собравшимся, что в настоящее время петербургский парламент готовит законопроект, согласно которому семья должна считаться многодетной, пока самому младшему из детей не исполнится 18 лет.

– Такая норма уже действует в Москве, но пока не в Петербурге. Считаю это несправедливостью, которую нужно исправить, – добавил спикер.
Источник: ЗАКС
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