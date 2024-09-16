ента новостей

19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей
16:18
Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок
15:49
В России могут ввести уголовную ответственность за кражу и клевету с применением дипфейков
14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
11:24
Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии
11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
10:41
Как петербуржцы сохраняют работоспособность?
10:14
Боярский оказался самокритичен
09:48
Кому лучше не пить кофе?
09:35
В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков
09:27
В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет
09:21
Каковы расходы на коммуналку?
09:19
На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой
21:34
СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка
15:30
В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»
15:27
Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили
13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей

Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей

0
10
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
На фото слева направо – Игорь Черников, Дмитрий Киселёв и Николай Емельяненко.

«Зенит» не забыл, что не так давно астраханское «Динамо» и «Зенит» были примерно равными по силе клубами. В сезоне – 2024/2025 всё изменилось: в гостевом матче «сине-бело-голубые» виделись явными фаворитами: «Зенит» серьёзно усилился перед этим сезоном и отлично начал чемпионат.

Астраханцы в дебюте вырвались вперёд – 6:2 к 10-й минуте. После этого случился бенефис игры в защите от Вячеслава Бохана и бывшего астраханского динамовца Алексея Чиркова, которые фактически «зачехлили» нападение хозяев. Гости начали зарабатывать семиметровые, а в составе «Зенита» есть признанный мастер исполнения штрафных бросков – Олег Луня. Первая половина встречи завершилась со счётом 12:12 («Зенит» уже вырвался вперёд, но сработала одна из астраханских замен).

Динамовцы даже вырвались вперёд в самом начале второго тайма, но после этого доминировал «Зенит». Очень хорошо вошёл в игру зенитовский вратарь Дмитрий Кузнецов, показавший 43% отражённых бросков. Захватив лидерство в счёте, «Зенит» завершил матч с преимуществом «+8». Самым результативным у победителей стал Луня (8 мячей), Дмитрий Киселёв поразил динамовские ворота 6 раз.

В турнирной таблице Суперлиги «Зенит» делит лидерство с ЦСКА (армейцы победили клуб «Виктор»).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-09-2024, 01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
10-11-2023, 22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
7-12-2014, 19:17
«Зенит» выиграл в Финляндии «+13»
9-05-2024, 02:35
Гандбольный «Зенит» смог одержать минимальную победу над «Чеховскими медведями» в гостях, но по сумме двух матчей в финале сыграет клуб из Подмосковья
2-05-2024, 17:21
Гандбольный «Зенит» после «-5» в домашнем матче с «Чеховскими медведями» резко снизил свои шансы на попадание в финал
16-08-2023, 00:50
Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
139
Вчера, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
181
14-09-2024, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
189
14-09-2024, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
Наверх