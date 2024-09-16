Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей

«Зенит» не забыл, что не так давно астраханское «Динамо» и «Зенит» были примерно равными по силе клубами. В сезоне – 2024/2025 всё изменилось: в гостевом матче «сине-бело-голубые» виделись явными фаворитами: «Зенит» серьёзно усилился перед этим сезоном и отлично начал чемпионат.

Астраханцы в дебюте вырвались вперёд – 6:2 к 10-й минуте. После этого случился бенефис игры в защите от Вячеслава Бохана и бывшего астраханского динамовца Алексея Чиркова, которые фактически «зачехлили» нападение хозяев. Гости начали зарабатывать семиметровые, а в составе «Зенита» есть признанный мастер исполнения штрафных бросков – Олег Луня. Первая половина встречи завершилась со счётом 12:12 («Зенит» уже вырвался вперёд, но сработала одна из астраханских замен).

Динамовцы даже вырвались вперёд в самом начале второго тайма, но после этого доминировал «Зенит». Очень хорошо вошёл в игру зенитовский вратарь Дмитрий Кузнецов, показавший 43% отражённых бросков. Захватив лидерство в счёте, «Зенит» завершил матч с преимуществом «+8». Самым результативным у победителей стал Луня (8 мячей), Дмитрий Киселёв поразил динамовские ворота 6 раз.

В турнирной таблице Суперлиги «Зенит» делит лидерство с ЦСКА (армейцы победили клуб «Виктор»).