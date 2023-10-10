В Мариинском дворце открылась выставка Ирины Сергиенко

В Мариинском дворце открылась выставка члена Союза художников Санкт-Петербурга Ирины Сергиенко. На мероприятии присутствовал председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента Александр Ржаненков.

Экспозиция насчитывает 16 полотен и носит название «Вечный праздник красоты». На этот раз она посвящена цветочным композициям. Ранее живописец организовывала иные тематические выставки, например, посвящённые музыке. По словам Александра Ржаненкова , её работы уникальны и помогают под другим углом увидеть привычные людям вещи. За реализацию творческих проектов, сохранение культурных традиций и преданность избранному пути спикер петербургского парламента Александр Бельский выразил Ирине Сергиенко благодарность.

Выставка будет доступна для осмотра посетителям до 20 октября.