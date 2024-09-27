Игровой день 26 сентября в КХЛ: «Адмирал» проиграл «Торпедо», «Барыс» Буцаева победил «Сочи», а Шипачёв отметился результативным баллом за минское «Динамо»

«Торпедо» после серии из четырёх поражений подряд, включившую в себя и обидное поражение нижегородцев от СКА 21 сентября, одержало уже вторую победу подряд. Выезд на Дальний Восток – испытание для любой команды, хотя бы учитывая разницу часовых поясов. Но нижегородцы после выигрыша у «Куньлуня» сумели с тем же счётом 4:2 победить и «Адмирал»: этот матч проходил на заполненной «Фетисов-Арене». В составе «Торпедо» дубль сделал Кирилл Воронин, а новичок команды Игоря Ларионова Дмитрий Кагарлицкий наконец набрал своё первое очко в нынешнем сезоне.

Стоило «Барысу» избавиться заменить Дэвида Немировски, и клуб из Казахстана победил. «Питерец.ру» поздравляет Вячеслава Буцаева с удачным дебютом на тренерском мостике «Барыса»: матч с «Сочи» завершился с «футбольным» счётом 1:0 («сухарь» заработал Никита Бояркин, а вот бывший вратарь СКА Юхан Матссон наблюдал за игрой со скамейки запасных).

Минское «Динамо» пока отлично смотрится в этом чемпионате: победа над «Куньлунем» стала для команды Дмитрия Квартальнова уже пятой в сезоне – 2024/2025. Бывший игрок СКА Вадим Шипачёв ассистировал автору победной шайбы в ворота «Ред Стар» Вадиму Морозу. Несколько туров назад Морозу удался хет-трик, влетевший в ворота «Барыса».