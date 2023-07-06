31-летний шведский вратарь Юхан Матссон несомненно усилил оборону СКА

Голкипер-легионер в КХЛ это явление столь же частое, сколь иногда и удивительное. Нижегородское «Торпедо» пригласило вратаря Гуску, тот травмировался и много пропустил, но … контракт с ним продлили. СКА выиграл регулярный чемпионат в сезоне – 2022/2023 с отечественными голкиперами после отъезда Ларса Юханссона в Швецию, но … новый шведский страж ворот в СКА.

«Питерец.ру» уверен, что подписание контракта с Юханом Матссоном, известным любителям КХЛ по выступлениям за «Автомобилист», приведёт к благоприятным последствиям. Усилится конкуренция на «ленточке», к тому же мандраж опытному Матссону явно не страшен. Озвучиваются даже будущие доходы скандинава в СКА, но здесь есть смысл доверять только иностранным источникам.

Статистика Матссона в прошлом сезоне доступна на сайте КХЛ: в «регулярке» швед за 30 игр показал почти 92 % надёжности, а в плей-офф за 5 матчей – ещё более впечатляющие 95,4 %. Пик индивидуальной статистики Матссона случился в сезоне – 2015/2016, когда он играл во второй шведской лиге. Любопытно то, что контракт с Матссоном СКА заключил лишь на следующий сезон.

Тем временем Андрей Алтыбармакян перебирается в тольяттинскую «Ладу», которая вновь сыграет в КХЛ в следующем сезоне.