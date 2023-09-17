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Питерец.ру » Спорт » Сразу 8 матчей состоялись в КХЛ 16 сентября: «Торпедо» проиграло «Ак Барсу», «Авангард» разгромил «Нефтехимик», а вратарь «Северстали» Шостак «засушил» матч с «Витязем»

Сразу 8 матчей состоялись в КХЛ 16 сентября: «Торпедо» проиграло «Ак Барсу», «Авангард» разгромил «Нефтехимик», а вратарь «Северстали» Шостак «засушил» матч с «Витязем»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев тоже заработал «сухарь» в матче с «Куньлунем».

«Питерец.ру» недавно приводил в пример отлично стартовавшее в КХЛ «Торпедо», и вот нижегородцы потерпели первое поражение в сезоне. В матче с «Ак Барсом» в Казани коллектив Игоря Ларионова вёл 2:0 после шайб Летунова и Белевича, но хозяева льда сумели победить – 4:3, победу принёс точный бросок Галиева на 53-й минуте. Теперь и у «Ак Барса», и у «Торпедо» – по 10 очков.

«Авангард» после трудной победы в овертайме над «Адмиралом» катком прошёлся по «Нефтехимику». Омичи выиграли со счётом 5:1, дубль сделал Рид Буше (всего американец набрал в этой встрече 3 очка). «Нефтехимик», который пока тренирует Олег Леонтьев, проиграл в этом сезоне 5 игр из 6.

Два вратаря в субботу отказались пропускать шайбы. Ярославец Даниил Исаев «засушил» матч с «Куньлунем», прошедший в Мытищах. «Локомотив» выиграл со счётом 4:0, победной стала шайба 34-летнего Сергея Андронова на 26-й секунде стартового периода. Голкипер «Северстали» Константин Шостак нейтрализовал нападение подмосковного «Витязя», отразив 20 бросков по своим воротам. Череповецкий канадец Барберио набрал в поединке с «Витязем» свой первый результативный балл в сезоне – 2023/2024, сделав результативную передачу на Моисеева, а «Северсталь» победила 3:0.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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