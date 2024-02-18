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Питерец.ру » Спорт » СКА удалось одержать волевую победу над «Торпедо», автором победной шайбы стал Максим Федотов

СКА удалось одержать волевую победу над «Торпедо», автором победной шайбы стал Максим Федотов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Нижегородцы вели в Санкт-Петербурге со счётом 3:1, но проиграли.

СКА продолжает бороться за первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата – 2023/2024. «Питерец.ру» рад, что команда Романа Ротенберга одержала пятую подряд победу, на этот раз – над нижегородским «Торпедо». Выиграв воскресный матч у торпедовцев, невские армейцы набрали 93 очка (у московского «Динамо» – 90 очков, у «Локомотива» – 89 очков).

С 11-й по 36-ю минуту СКА вёл в счёте после точного броска Андрея Педана, а вот после этого ход игры изменился. Команда Игоря Ларионова сумела трижды забить Павлу Мойсевичу, вынудив Ротенберга заменить голкипера. Вышедший со скамейки Юхан Матссон сполна использовал редкий шанс сыграть и не пропустил. Почувствовав, что оборона заиграла лучше, прибавила и петербургская атака: Николай Поляков сократил отставание СКА в счёте, а Марат Хайруллин стал автором третьей шайбы в ворота Гуски – 3:3 на 47-й минуте.

Овертайма не случилось: экс-нижегородец Максим Федотов стал автором победной шайбы СКА, ассистировали ему Поляков и Сергей Сапего.

Увеличить свою победную серию до шести встреч СКА сможет 20 февраля в поединке с «Северсталью», этот матч начнётся в 19:30. После этого петербургским армейцам предстоит выезд в Минск и заключительный матч «регулярки» с «Куньлунем».



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