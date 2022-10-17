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Питерец.ру » Спорт » Понедельник в КХЛ: крах «Торпедо» и «Авангарда»

Понедельник в КХЛ: крах «Торпедо» и «Авангарда»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
hcvityaz.ru
Нижегородцы и омичи потерпели крупные поражения.

«Питерец.ру» даже не стал подробно освещать очередную крупную победу СКА в матче с едва ли не самым удобным для себя соперником – подмосковным «Витязем». Счёт 5:0 в пользу СКА никого не должен удивлять, назовём лишь авторов шайб в составе невских армейцев, которыми стали сотворивший дубль Марат Хайруллин, Дмитрий Яшкин, Алекс Грант и Степан Фальковский.

Для нижегородского «Торпедо» очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ обернулся не разгромом, как для «Витязя», но явно стал разочарованием. Ведь до приезда в Астану торпедовцы дважды крупно проигрывали в этом сезоне (в том числе 26 сентября – в Санкт-Петербурге). И вот – повторение счёта с «Автомобилистом», но на этот раз обидчиком симпатичной команды Игоря Ларионова выступил «Барыс». 4:1 – таков итог противостояния «Барыса» и «Торпедо», не ушёл со льда без заброшенной шайбы лидер команды из Казахстана Линден Вей.

«Авангард», обязанности главного тренера которого теперь исполняет Михаил Кравец (на фото) потерпел фиаско в матче с «Металлургом», проиграв 4:7. Дубль в составе победителей сделал Денис Зернов, а форвард «Магнитки» Николай Голдобин набрал 3 (1+2) очка.

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