ента новостей

01:07
Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»
21:55
В Петербурге откроется интерактивный музей «В Тишине»
17:22
В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции
16:32
О подвиге жителей и освободителей Орла: Волонтёры Победы покажут по всей России видеорассказ, посвященный битве за город
16:30
Участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию в Петербурге, побывали в Строгановском дворце
16:30
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко – новичок хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург)
15:54
В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения
14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
14:25
В Петербурге на КАД задержали похитителя автомобильных колес
14:22
В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси
13:52
В Петербурге откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION»
13:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге мотоцикла
13:29
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»
13:21
В Колпино в квартире обнаружили труп женщины с множественными гематомами лица и тела
13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:50
В Гатчине покупатель в магазине устроил стрельбу из сигнального пистолета
12:46
В центре Петербурга неизвестный избил пожилую пару
11:46
В Ленобласти отменили запрет на посещение лесов
11:42
В Петербурге пресекли серию хищений аккаунтов на портале Госуслуг
11:33
Пятый канал покажет звездный марафон «Они потрясли мир»
11:31
Благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б»
11:25
День открытых дверей ROOF PLACE
10:21
В Пушкинском районе почти две тысячи детей этой осенью пойдут в новые школы и детсады
09:19
В Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле
23:58
Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли
18:54
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра»: Александр Медведев дал свой комментарий
17:55
В Петербурге предложили оборудовать школьные спортзалы под самбо силами застройщиков
15:59
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно
14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»

Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»

0
17
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.khl.ru
А Наиль Якупов вернулся в родной «Нефтехимик». Сколько же лет прошло с того драфта НХЛ?

Воспитанник нижнекамского хоккея и бывший игрок СКА Наиль Якупов вернулся в родные пенаты. Первый номер драфта НХЛ 2012 года заключил с клубом, который тренирует Олег Леонтьев, контракт на сезон – 2023/2024. Якупов не надевал свитер «Нефтехимика» 10 лет.

«Питерец.ру» обратил внимание и на интересный прецедент с арендой центрфорварда Ивана Морозова «Спартаком» из системы «Вегаса». Спортивные СМИ считают, что Морозову не удался сезон в заокеанском «Хендерсоне», поэтому лёгкая «перезагрузка» карьеры в КХЛ Морозову явно поможет.

Одним из новичков минского «Динамо» стал очень известный хоккеист Андрей Стась. Обладатель Кубка Гагарина – 2021 родился в Минске в 1988 году, и начинал профессиональную карьеру Стась в «Юности-Минск». Стась наверняка очень пригодится минчанам при игре в меньшинстве и на вбрасывании.

Весьма многообещающий новичок появился в «Сибири». Речь идёт о лучшем снайпере АХЛ Энди Андреоффе, которому 32 года. Этот канадский нападающий не смог на постоянной основе заиграть в каком-либо клубе НХЛ, но в АХЛ сделал себе имя. Однако далеко не все иностранцы с резюме раскрываются в новосибирском клубе: достаточно вспомнить неудачный вояж в «Сибирь» статусного француза Шарля Бертрана.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-08-2021, 22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
1-09-2018, 20:04
Наиль Якупов забил в первом официальном матче за СКА
29-06-2023, 13:38
Хоккеист Матвей Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ – 2023, при этом защитник Дмитрий Симашев стал 6-м номером драфта, попав в «Аризону»
25-06-2015, 15:42
Первым новичком СКА при Назарове стал Евгений Артюхин. Хорошо, что не Рыспаев...
7-03-2021, 00:52
СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
21-12-2016, 20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб

Происшествия на дорогах

0
191
Вчера, 14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
0
119
12-07-2023, 14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
0
146
12-07-2023, 13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
0
145
12-07-2023, 12:04
В Назии 16-летняя пассажирка мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой
Наверх