Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»

Воспитанник нижнекамского хоккея и бывший игрок СКА Наиль Якупов вернулся в родные пенаты. Первый номер драфта НХЛ 2012 года заключил с клубом, который тренирует Олег Леонтьев, контракт на сезон – 2023/2024. Якупов не надевал свитер «Нефтехимика» 10 лет.

«Питерец.ру» обратил внимание и на интересный прецедент с арендой центрфорварда Ивана Морозова «Спартаком» из системы «Вегаса». Спортивные СМИ считают, что Морозову не удался сезон в заокеанском «Хендерсоне», поэтому лёгкая «перезагрузка» карьеры в КХЛ Морозову явно поможет.

Одним из новичков минского «Динамо» стал очень известный хоккеист Андрей Стась. Обладатель Кубка Гагарина – 2021 родился в Минске в 1988 году, и начинал профессиональную карьеру Стась в «Юности-Минск». Стась наверняка очень пригодится минчанам при игре в меньшинстве и на вбрасывании.

Весьма многообещающий новичок появился в «Сибири». Речь идёт о лучшем снайпере АХЛ Энди Андреоффе, которому 32 года. Этот канадский нападающий не смог на постоянной основе заиграть в каком-либо клубе НХЛ, но в АХЛ сделал себе имя. Однако далеко не все иностранцы с резюме раскрываются в новосибирском клубе: достаточно вспомнить неудачный вояж в «Сибирь» статусного француза Шарля Бертрана.