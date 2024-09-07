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Питерец.ру » Спорт » Игровой день 6 сентября в КХЛ: Шарипзянов мстит «Нефтехимику», суперассистент Гутик и новый снайпер «Куньлуня» Якупов

Игровой день 6 сентября в КХЛ: Шарипзянов мстит «Нефтехимику», суперассистент Гутик и новый снайпер «Куньлуня» Якупов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.khl.ru
Московское «Динамо» в своём втором матче регулярного сезона одержало первую победу, обыграв «Северсталь» (3:1).

Чемпионат КХЛ набирает обороты: все команды сыграли минимум по одному матчу. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не упустил случая отличиться в матче со своей бывшей командой – нижнекамским «Нефтехимиком». Омских «Ястребов» не обескуражила даже пропущенная в дебюте шайба в большинстве: сначала Гуляев сравнял счёт, а на 23-й минуте экс-форвард СКА Линден Вей с передачи Шарипзянова сделал счёт 2:1. Итог – 4:2 в пользу команды Сергея Звягина, а «Нефтехимику» предстоит визит в Магнитогорск.

Прекрасно начал «регулярку» нападающий «Адмирала» Даниил Гутик. Этот хоккеист, которому в последний день лета исполнилось 23 года, забил в победном для «Моряков» матче с «Витязем», а в следующей встрече дальневосточного клуба сотворил «ассистентский хет-трик». Но три результативных передачи Гутика не помогли «Адмиралу» избежать поражения от «Куньлуня» в овертайме со счётом 4:5. «Питерец.ру» размышляет: не стоило ли пригласить Гутика в СКА перед началом сезона – 2024/2025: Никита Серебряков помог бы с адаптацией.

Дубль в этой же игре удался новичку «Куньлуня» Наилю Якупову, который пробует в очередной раз «перезапустить» карьеру. 30-летний Якупов в первом туре забил московскому «Динамо» – даёшь хет-трик в ворота «Северстали»!

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