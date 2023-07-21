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Питерец.ру » Спорт » Нападающий СКА Артём Швец-Роговой не поможет клубу в течение следующего сезона из-за травмы

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой не поможет клубу в течение следующего сезона из-за травмы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Свежая новость из стана хоккейного СКА, и хорошей её никак не назовёшь.

Пока хоккеисты СКА проходят медосмотр перед первым предсезонным сбором, появилась новость об одном из форвардов невских армейцев. Сообщается, что 28-летний Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон, поскольку он «помещён в список травмированных». Игрок будет проходить восстановительный курс (о характере повреждения не сообщается, поскольку соблюдается медицинская тайна) и заниматься по индивидуальной программе. Клуб выполнит все контрактные обязательства перед форвардом, соответствующее информационное сообщение завершается словами «Своих не бросаем».

«Питерец.ру» решил изучить список атаки СКА, чтобы лучше понять, кому придётся огорчать вратарей соперников в предсезонных турнирах и в чемпионате – 2023/2024 (не приходиться сомневаться в попадании армейцев с Невы в плей-офф, но политес лучше соблюдать). На клубном сайте атака СКА указана в следующем составе: Хайруллин, Толчинский, Хуснутдинов, Прохоркин, Зыков, Лайпсик, Воробьёв, Грицюк, Кадейкин, Мичков, Глотов, Галимов, Алистров, Дедунов, Бучельников, Моисеев,Бардаков, Зинченко, Поляков, Старков, Комаров, Федотов, Танков и выбывший на сезон – 2023/2024 Швец-Роговой.

Не правы оказались те, кто предсказывал расставание с Прохоркиным!

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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