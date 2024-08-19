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Питерец.ру » Спорт » После 3-го тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Александр Грищук перестал быть единоличным лидером после ничьей с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым

После 3-го тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Александр Грищук перестал быть единоличным лидером после ничьей с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Лишь одна из шести партий 3-го тура завершилась результативно: Артём Тимофеев проиграл Арсению Нестерову.

Пока мужской Суперфинал чемпионата страны по шахматам, продолжающийся в столице Алтайского края, протекает осторожно. В прошлом туре и вовсе были только ничьи (петербуржец Максим Матлаков заключил тогда мир с Андреем Есипенко). Сегодня одна партия завершилась результативно: не без труда отобравшийся в Суперфинал через Высшую лигу новгородец Арсений Нестеров нанёс в эндшпиле поражние Артёму Тимофееву. Представляющий Татарстан Тимофеев стал после этого проигрыша главным аутсайдером турнира, набрав всего пол-очка. А вот Нестеров догнал лидировавшего в гордом одиночестве Александра Грищука.

Супруг Екатерины Лагно заключил сегодня мир с гроссмейстером из города на Неве Максимом Матлаковым, и теперь у Грищука и Нестерова по 2 очка. Сразу девять участников Суперфинала набрали 50 % очков («полтинник» на шахматном сленге). «Питерец.ру» перечисляет этих умельцев делать ничьи: Матлаков, Есипенко, действующий чемпион России Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Павел Понкратов, Евгений Наер, Рудик Макарян, Алексей Дреев и его тёзка Гребнев.

В 4-м туре Матлаков сыграет с 55-летним московским гроссмейстером Дреевым, и эту партию белыми петербуржцу желательно постараться выиграть. А соперником Грищука станет Дубов.

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