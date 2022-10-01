ента новостей

19:44
Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»
18:34
Властимил Петржела морально поддержал «Зенит» после унизительных 0:3 со «Спартаком» в кубковом матче
17:34
Бизнесмен Пригожин поприветствовал нового главу Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю
16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
15:56
В Московском районе мужчина вырвал сумку у 57-летней женщины
15:52
В Петербурге задержали афериста из Смоленской области
15:48
В Петербурге задержаны злоумышленники, подозреваемые в обмане пенсионеров
12:27
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение
12:25
Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона
12:15
Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа
12:11
В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа
11:21
С днем пожилого человека!
10:45
Путин осудил Запад
10:19
В Петербурге с поличным задержали «карманника»
09:42
Ошибочно мобилизованные вернулись
17:23
Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее
17:01
Начиная с понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон
16:55
По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле
16:52
Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию
16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
16:06
В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
16:05
Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
16:04
Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной
15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
15:11
В Пушкине задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на магазин
14:39
В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей
14:37
В Петербурге задержана директора алкомаркета за растрату
14:36
Под Лугой электричка насмерть сбил 64-летнего мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Властимил Петржела морально поддержал «Зенит» после унизительных 0:3 со «Спартаком» в кубковом матче

Властимил Петржела морально поддержал «Зенит» после унизительных 0:3 со «Спартаком» в кубковом матче

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.futbolgrad.com
Именно во времена Петржелы случился предыдущий разгром от принципиального соперника.

«Питерец.ру» напоминает, что 29 сентября дубль Промеса и гол Соболева позволили «Спартак» разгромить «Зенит» в поединке Кубка России. Язвительные журналисты на фоне кубковое фиаско петербуржцев обратились к бывшему главному тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле. Закономерно, что так интересен был комментарий чешского специалиста, поскольку именно при Петржеле «Зенит» был разгромлен «Спартаком» со счётом 1:4. Но выяснилось, что в поражениях 2006 и 2022 года есть разница.

Петржела, называвший своё поражение от «Спартака» не иначе как «катастрофой», спокойно отнёсся к 0:3 в Москве. По его мнению, «Зениту» не хватило мотивации на этот матч, а вот спартаковцы хотят выиграть кубок, чтобы скрасить неприятности в чемпионате РПЛ. В первенстве России «красно-белые» отстают от «Зенита» уже на 7 очков.

Петржела заявил, что в матче чемпионата у «Спартака» будет шанс победить «Зенит» только в том случае, если Сергей Семак выпустит молодёжный состав. Очная встреча «Спартака» и «Зенита» в РПЛ состоится в 26-м туре 6 мая.

 

 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2016, 13:27
«Зенит» – фаворит, но…
19-07-2020, 23:00
Арбитр Иванов – в центре скандала после кубковой победы «Зенита» над «Спартаком»
5-09-2022, 00:48
«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской Премьер-Лиги
26-04-2022, 00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
3-12-2018, 16:38
«Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»
12-09-2022, 00:03
«Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
0
127
29-09-2022, 14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
0
150
29-09-2022, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
150
28-09-2022, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх