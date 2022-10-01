Властимил Петржела морально поддержал «Зенит» после унизительных 0:3 со «Спартаком» в кубковом матче

«Питерец.ру» напоминает, что 29 сентября дубль Промеса и гол Соболева позволили «Спартак» разгромить «Зенит» в поединке Кубка России. Язвительные журналисты на фоне кубковое фиаско петербуржцев обратились к бывшему главному тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле. Закономерно, что так интересен был комментарий чешского специалиста, поскольку именно при Петржеле «Зенит» был разгромлен «Спартаком» со счётом 1:4. Но выяснилось, что в поражениях 2006 и 2022 года есть разница.

Петржела, называвший своё поражение от «Спартака» не иначе как «катастрофой», спокойно отнёсся к 0:3 в Москве. По его мнению, «Зениту» не хватило мотивации на этот матч, а вот спартаковцы хотят выиграть кубок, чтобы скрасить неприятности в чемпионате РПЛ. В первенстве России «красно-белые» отстают от «Зенита» уже на 7 очков.

Петржела заявил, что в матче чемпионата у «Спартака» будет шанс победить «Зенит» только в том случае, если Сергей Семак выпустит молодёжный состав. Очная встреча «Спартака» и «Зенита» в РПЛ состоится в 26-м туре 6 мая.