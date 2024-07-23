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Питерец.ру » Спорт » РПЛ: «Зенит» распрощался с Марио Фернандесом, а «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок

РПЛ: «Зенит» распрощался с Марио Фернандесом, а «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
В «Спартаке» новый тренер и новые скандалы...

«Питерец.ру» не удивлён очередному конфликту в «Спартаке»: столичный клуб официально заявил об отстранении от тренировок с основной командой форварда Александра Соболева. Спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал, сославшись на «решение клуба» (Деяна Станковича?), уже сделал соответствующее заявление.

На фоне бесконечных слухов о трансфере Соболева в «Зенит» масла в огонь могло подлить и поражение «Спартака» на старте чемпионата России – 2024/2025. Нет смысла цитировать слухи и домыслы, но факт дисциплинарного наказания Соболева в «Спартаке» косвенно подтверждает повышенную вероятность переезда нападающего в Санкт-Петербург.

«Зенит» тем временем избавился заявил о расторжении контракта с защитником Марио Фернандесом: агент футболиста Жорже Машаду заявил что причина – финансового характера. Петербургский клуб предлагал Фернандесу пойти на понижение зарплаты, но участник ЧM – 2018 отказался от подобного выхода из сложившейся ситуации. Подвела Фернандеса и плохая форма и склонность к травмам: главный тренерр «Зенита» Сергей Семак ранее уже отмечал, что игроку нужно вернуться на свой уровень. Приход Марио Фернандеса в «Зенит» летом 2023 года сильно изменил отношение к нему со стороны торсиды ЦСКА.

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