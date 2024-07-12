Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона – 2024 сыграет с Карлосом Алькарасом

«Питерец.ру» не так много внимания уделяет профессиональному теннису (в котором всё-таки каждый – сам за себя, поскольку это индивидуальный тип спорта), но грядущий полуфинал с участием Даниила Медведева видится особым случаем. Медведев начал свой турнирный путь на нынешнем Уимблдоне с победы над американцем Александром Ковачевичем в трёх сетах (6:3, 6:4, 6:2). Во втором круге Александр Мюллер из Франции сумел выиграть у Медведева один сет, но итоговый счёт был в пользу россиянина (6:7, 7:6, 6:4, 7:5).

Немец Ян-Леннард Штруфф тоже смог взять у Медведева одну партию, но проиграл встречу со счётом 1:6, 3:6, 6:4, 6:7. А вот у 33-летнего теннисиста из Болгарии Григора Димитрова не нашлось сил на матч с Медведевым: уже в первом сете соперник россиянина снялся с турнира. После столь лёгкой победы Медведеву предстоял матч с итальянцем Янником Синнером, который в 1/8 финала легко преодолел сопротивление Бена Шелтона из США.

Начав поединок с Синнером с проигранного тай-брейка, Медведев сумел выиграть два сета подряд (второй – со счётом 6:4, а третий – в укороченной партии). Синнер не собирался сдаваться и уверенно взял четвёртый сет (6:2). Всё решилось в пятой партии, которую российский теннисист выиграл со счётом 6:3.