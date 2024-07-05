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Питерец.ру » Спорт » Испания победила Германию в дополнительное время благодаря голу Мерино после розыгрыша углового и вышла в полуфинал Евро – 2024

Испания победила Германию в дополнительное время благодаря голу Мерино после розыгрыша углового и вышла в полуфинал Евро – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Ложкой дёгтя для «Красной Фурии» стало удаление защитника Карвахаля.

Четвертьфинал между сборными Германии и Испании тянул на «досрочный финал» в глазах некоторых любителей футбола. «Питерец.ру» считает, что Франция, Нидерланды и даже Англия способны тоже выиграть континентальное первенство. Но победа над хозяевами турнира делает команду Луиса Де Ла Фуэнте ещё более весомым фаворитом на золотые медали Евро – 2024.

Испанцы открыли счёт в начале второго тайма, когда юный Ламин Ямаль помог Дани Ольмо поразить ворота Мануэля Нойера. Пиренейскую команду ещё в прошлом веке называли «волком, ведущим охоту из засады» из-за пристрастия к игре на контратаках. На этот раз испанцы не смогли ни забить ещё в контратаке, ни удержать минимальное преимущество до финального свистка. Спас Германию от поражения в основное время Флориан Вирц, которому помог отличиться Йосуа Киммих.

Судьба матча решилась тогда, когда зрители уже предвкушали серию пенальти. «Красной Фурии» помог стандарт: Ольм сделал передачу – немецкий защитник Рюдигер ошибся – Мерино принёс Испании победу. Английский арбитр Тейлор успел ещё выдворить с поля Карвахаля, который и без этой красной карточки не сумел бы помочь своей команде в полуфинале.

Во втором четвертьфинале сегодняшнего дня встречаются Франция и Португалия.

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