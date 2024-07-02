Сборные Франции и Португалии вышли в четвертьфинал Евро – 2024, хотя Криштиану Роналду не забил пенальти

«Питерец.ру» не сомневался в победе французов над бельгийцами в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу: слишком мало козырей в обойме у главного тренера «Красных Дьяволов» Доменико Тедеско. Главная потеря для бельгийцев на этом турнире – голкипер Тибо Куртуа, который теоретически всё ещё способен «затащить» любой матч самого высокого уровня.

Без Куртуа ворота бельгийцев защищает на континентальном первенстве голкипер «Вольфсбурга» саудовской «Аль-Кадисии» Коэн Кастельс. Дело шло к нулевой ничьей и дополнительному времени, но на 85-й минуте сплоховал Ян Вертонген. Этот 37-летний игрок «Андерлехта» стал автором автогола, который позволил футбольным галлам избежать овертайма и выйти в четвертьфинал. Для нынешнего состава бельгийцев первый раунд плей-офф видится закономерным результатом, а французы в следующем раунде сразятся с португальцами.

Команда Криштиану Роналду с большим трудом преодолела сопротивление сборной Словакии. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, незадолго до которой команда с Пиренейского полуострова получила право на одиннадцатиметровый с игры. Но Ян Облак переиграл Криштиану Роналду в этой дуэли, а вот в серии пенальти блеснул португальский вратарь Диего Коста (3 «сэйва»).