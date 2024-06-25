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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: гол Дзакканьи спас Лучано Спаллетти от возможной отставки, а испанцы спокойно набрали 9 очков из 9

Евро – 2024: гол Дзакканьи спас Лучано Спаллетти от возможной отставки, а испанцы спокойно набрали 9 очков из 9

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
\ Лука Модрич стал автором самого «старого» гола на чемпионатах Европы.

Развязка в группе В получилась интригующей, но «Питерец.ру» начнёт с более предсказуемого матча, в котором фаворит победил аутсайдера. Испанцы безукоризненно прошли групповой этап, выиграв три матча и ни разу не пропустив. В заключительном туре «Красная Фурия» на классе обыграла сборную Албании со счётом 1:0.

Уже на 13-й минуте Ферран Торрес после хорошей передачи Дани Ольмо сумел нанести ювелирной точности удар – Стракоша был бессилен. Соперник Испании в плей-офф пока не известен, но эту пиренейскую команду можно назвать едва ли не главным фаворитом континентального первенства: слишком уж пока всё хорошо складывается для триумфаторов Евро – 2008 и Евро – 2012.

Хорваты серьёзно настроились на поединок с действующими чемпионами Европы, и были максимально близки к тому, чтобы оттеснить Италию на третье место в группе. Команда Лучано Спаллетти не впечатлила: приемлемый результат был достигнут благодаря индивидуальностям – Доннарумме и Дзакканьи.

Голкипер «ПСЖ» взял пенальти от многоопытного Луки Модрича, хотя пропустил уже в следующей атаке хорватов. А вышедший на замену Дзакканьи хорошим ударом сравнял счёт за считанные мгновения до финального свистка. В 1/8 финала итальянцы сразятся со сборной Швейцарии.

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