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Питерец.ру » Спорт » Бразилия очень легко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, Хорватии и Марокко потребовались послематчевые пенальти

Бразилия очень легко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, Хорватии и Марокко потребовались послематчевые пенальти

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Испанцы смогли провести серию пенальти ещё бездарнее, чем японцы.

Матч сборных Хорватии и Японии получился достойным плей-офф чемпионата мира: здесь было и дополнительное время (впервые на турнире!), и послематчевые 11-метровые. До старта этого «Мундиаля» «Питерец.ру» рассуждал о надёжности Нойера, но на первый план теперь вышел Доминик Ливакович, который в одиночку обыграл вчера сборную Японии. Основное время и овертайм закончились вничью (1:1), а в серии пенальти Ливакович взял три удара.

В следующем раунде ЧМ Хорватия сыграет с Бразилией, которая просто стёрла в порошок южнокорейскую оборону – 4:1, при этом с пенальти забил Неймар. Хотя само решение арбитра о назначении пенальти в корейские ворота выглядит сомнительным: умышленного фола там точно не было.

Только что испанцы выбыли с турнира, пробив послематчевые пенальти ещё хуже японцев – 0 из 3. А ведь «теневой фаворит» начал турнир со счёта 7:0 в матче с Коста-Рикой, но в 1/8 финала испанцы откровенно разочаровали. Марокканцы могли забить с игры, а замены Луиса Энрике принесли только вред: вышедшие со скамейки Сарабия и Солер смазали послематчевые пенальти.

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