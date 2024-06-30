Сборная Англии чудом не вылетела с Евро – 2024, но сумела выйти в четвертьфинал: победный гол забил Кейн

При взгляде на стартовые составы сборных Англии и Словакии, встретившихся в 1/8 финала продолжающегося на футбольных полях Германии континентального первенства, фаворит был ясен. Чемпионы мира 1966 года и финалисты Евро – 2020 виделись любителям футбола и букмекерам победителями этой дуэли, но план главного тренера англичан Саутгейта был очень близок к провалу.

Словаки со своей единственной звездой – защитником «ПСЖ» Шкриньяром – сумели выйти вперёд на 25-й минуте. Гол был забит следующим образом: ветеран Куцка выиграл единоборство, а Шранц завершил комбинацию точным ударом в ворота Пикфорда (дважды сплоховал в этом игровом эпизоде англичанин Гехи). «Питерец.ру» отмечает, что словацкий голкипер Дубравка выступает за английский «Ньюкасл», и это помогало обороне восточноевропейской команды сдерживать атаки родоначальников футбола почти до финального свистка. Почти – потому что Джуд Беллингем сравнял счёт на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Огорчённые словаки пропустили уже в дебюте дополнительного времени, когда ворота Дубравки поразил Кейн. Поведя в счёте, англичане не пропустили и выиграли этот драматичный матч – 2:1. Уже известно, с кем Англия сыграет в четвертьфинале – со сборной Швейцарии.



