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Питерец.ру » Спорт » Двумя нулевыми ничьими в матчах Англия – Словения и Сербия – Дания завершилась борьба в группе С на Евро – 2024

Двумя нулевыми ничьими в матчах Англия – Словения и Сербия – Дания завершилась борьба в группе С на Евро – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Набрав 5 очков, группу С выиграли англичане, чей скучный стиль игры разочаровывает зрителей всё больше. 

Надежды зрителей увидеть хотя бы один забитый мяч в двух матчах заключительного тура группы С успеха не имели. «Питерец.ру» не сомневался, что англичане не упустят возможности занять первое место в группе (при этом есть возможность попадания родоначальников футбола на сборную Нидерландов в 1/8 финала). Решали свои задачи и соперники англичан словенцы: ничья отправляла домой хорватскую команду – и команда Матьяжа Кека не упустила шанс огорчить ещё одну команду, возникшую после распада Югославии. Уже десятилетие защищающий ворота мадридского «Атлетико» Ян Облак сохранил свои ворота в неприкосновенности, и выход в плей-офф стал для словенской команды историческим достижением.

Несмотря на первое место в группе, английская команда подвергается серьёзной обструкции за скучный стиль игры и слишком малое количество голов в матчах. Гарет Саутгейт ставит во главу угла задачу не пропустить, что не способствует зрелищному футболу. Есть ощущение, что сборная Англии во что бы то ни стало хочет выиграть этот чемпионат Европы, а выражение про выражение красоты футбола в счёте не табло пока не опровергнуто.

Сербы не сумели забить датчанам и вылетели с чемпионата Европы, вновь разочаровав своих поклонников.


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