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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: все команды в группе Е набрали одинаковое число очков, но первой стала Румыния, а второй – Бельгия

Евро – 2024: все команды в группе Е набрали одинаковое число очков, но первой стала Румыния, а второй – Бельгия

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Третье место в группе D заняли словаки (на фото).

Финиш в группе D получился таким, что сразу после финальных свистков в обоих матчах заговорили о судейских ошибках и договорняках. «Питерец.ру» не будет бездоказательно навешивать ярлыки и исследует протокол игры между сборными Румынии и Словакии. Румыны начали континентальное первенство с крупной победы, но во втором раунде группового этапа уступили разозлённой бельгийской команде (0:2). Ситуация в таблице была такова, что ничья с командой Словакии гарантировала румынам выход в плей-офф, а на чемпионатах Европы такое ранее случалось лишь раз (Румыния – вообще довольно редкий гость на подобных турнирах).

Неувядаемый Юрай Куцка отметился голевым пасом на 24-й минуте (в первом матче ветеран словацкой сборной тоже заработал «ассист»). На гол Дуды румыны ответили спустя 13 минут, когда Хаджи заработал пенальти. Бить взялся Марин, и удар получился таким, что Дубравка был бессилен. Счёт 1:1 сохранился до финального свистка, и обе команды продолжат своё выступление на Евро – 2024.

Бельгийцы в параллельном матче довольствовались нулевой ничьей и пропустили румын на первое место. Теперь «Красные Дьяволы» встретятся в 1/8 финала со сборной Франции, а вот соперники Румынии и Словакии пока не известны.


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