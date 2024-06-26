Евро – 2024: все команды в группе Е набрали одинаковое число очков, но первой стала Румыния, а второй – Бельгия

Финиш в группе D получился таким, что сразу после финальных свистков в обоих матчах заговорили о судейских ошибках и договорняках. «Питерец.ру» не будет бездоказательно навешивать ярлыки и исследует протокол игры между сборными Румынии и Словакии. Румыны начали континентальное первенство с крупной победы, но во втором раунде группового этапа уступили разозлённой бельгийской команде (0:2). Ситуация в таблице была такова, что ничья с командой Словакии гарантировала румынам выход в плей-офф, а на чемпионатах Европы такое ранее случалось лишь раз (Румыния – вообще довольно редкий гость на подобных турнирах).

Неувядаемый Юрай Куцка отметился голевым пасом на 24-й минуте (в первом матче ветеран словацкой сборной тоже заработал «ассист»). На гол Дуды румыны ответили спустя 13 минут, когда Хаджи заработал пенальти. Бить взялся Марин, и удар получился таким, что Дубравка был бессилен. Счёт 1:1 сохранился до финального свистка, и обе команды продолжат своё выступление на Евро – 2024.

Бельгийцы в параллельном матче довольствовались нулевой ничьей и пропустили румын на первое место. Теперь «Красные Дьяволы» встретятся в 1/8 финала со сборной Франции, а вот соперники Румынии и Словакии пока не известны.



