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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: Венгрия вползла на третье место в группе А, Германия и Швейцария сыграли вничью

Евро – 2024: Венгрия вползла на третье место в группе А, Германия и Швейцария сыграли вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Попадут ли венгры с тремя очками в 1/8 финала – большой вопрос.

Формула проведения финальной части чемпионата Европы по футболу усложнилась настолько, что «Питерец.ру» решил вспомнить историю. До 1992 года включительно всё было просто: 8 команд, 2 группы, полуфиналы, финал. Затем – 16 команд, и на континентальных первенствах появились четвертьфиналы (в одном из которых сборная России обыграла Голландию в 2008 году). А вот когда УЕФА увеличила число участников увеличили до 24, в 1/8 финала стали выходить четыре из шести команд, занявших в своих группах третьи места.

Шансы венгров попасть в плей-офф, несмотря на труднейшую победу над сборной Шотландии, представляются призрачными. Ведь мадьяры набрали всего 3 очка при разнице мячей 2–5. Шотландцы в случае ничьей с венграми набирали бы 2 очка, что практически гарантированно НЕ выводило «Тартановую Армию» в 1/8 финала. Поэтому в концовке обе команды очень хотели забить, а сделать это удалось на 10-й компенсированной ко второму тайму минуте Кевину Чоботу.

В другом матче группы А швейцарцы вели в счёте больше часа игрового времени, но немцы лучше всех умеют спасаться прямо перед финальным свистком. Рауму удался отличный навес, а Фюллькруг поразил ворота Зоммера – 1:1. Германия заняла в группе первое место, Швейцария – второе.

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