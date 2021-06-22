ента новостей

16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России

Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России

0
85
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Если проигравшие австрийцам украинцы ещё сохраняют шансы на плей-офф, то наша сборная заняла только четвёртое место в группе.  

«Питерец.ру» обратил внимание на мысль одного из обозревателей после матче сборных России и Дании на чемпионате Европы: та команда, которая выходить играть на ничью, чаще всего проигрывает.

До матча расклады выглядели неплохо: у датчан в самом начале чемпионата выбыл ключевой игрок – Кристиан Эриксен. Однако нашлось кому забивать и без него. До первого пропущенного гола (Сафонов не смог отразить дальний удар Дамсгора перед перерывом) игра была равной. Многое решил «привоз» Романа Зобнина: полузащитник растерялся и вывел на пустые ворота Юссуфа Поульсена.

При 0:2 российская команда не опустила рук и заработала пенальти (пусть его многие называют сомнительным, но теперь уж решение арбитра не изменить). Нокаутирующий удар датчане нанесли команде Станислава Черчесова между 79-й и 82-й минутами. Сначала Сафонова буквально расстреливали (а где были защитники?), после этого соперник реализовал контратаку. Итоговые 1:4 подвели черту под выступлением нашей сборной на Евро: 3 очка за 3 игры при разнице мячей 2–7.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-07-2018, 00:05
Модрич провёл ужасный матч, но хорваты одолели датчан
21-06-2018, 17:36
Эриксен открыл счёт, но Единак снова забил с пенальти
9-06-2021, 00:39
Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?
14-06-2021, 13:57
Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам
10-06-2021, 20:23
Шесть футболистов «Зенита» вошли в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы
25-06-2016, 18:55
Польша стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
Вчера, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
368
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
416
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
478
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх