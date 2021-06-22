Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России

«Питерец.ру» обратил внимание на мысль одного из обозревателей после матче сборных России и Дании на чемпионате Европы: та команда, которая выходить играть на ничью, чаще всего проигрывает.

До матча расклады выглядели неплохо: у датчан в самом начале чемпионата выбыл ключевой игрок – Кристиан Эриксен. Однако нашлось кому забивать и без него. До первого пропущенного гола (Сафонов не смог отразить дальний удар Дамсгора перед перерывом) игра была равной. Многое решил «привоз» Романа Зобнина: полузащитник растерялся и вывел на пустые ворота Юссуфа Поульсена.

При 0:2 российская команда не опустила рук и заработала пенальти (пусть его многие называют сомнительным, но теперь уж решение арбитра не изменить). Нокаутирующий удар датчане нанесли команде Станислава Черчесова между 79-й и 82-й минутами. Сначала Сафонова буквально расстреливали (а где были защитники?), после этого соперник реализовал контратаку. Итоговые 1:4 подвели черту под выступлением нашей сборной на Евро: 3 очка за 3 игры при разнице мячей 2–7.