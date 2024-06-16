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Питерец.ру » Спорт » «Даллас» разгромил «Бостон» с разницей в 38 очков, но пока победа «Селтикс» в финале НБА сомнений не вызывает

«Даллас» разгромил «Бостон» с разницей в 38 очков, но пока победа «Селтикс» в финале НБА сомнений не вызывает

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал в этом матче 29 очков.

Рассказывая о разгромном поражении в финале НХЛ «Флориды» Сергея Бобровского, «Питерец.ру» предположил, что подобное чем-то похоже на маркетинговый ход либо устоявшуюся для заокеанского спорта традицию. Заключается она в том, что победы «в одну калитку» там не ценят и начинаются разговоры о слабой конкуренции. Именно поэтому тот разгром, который «Даллас» устроил «Бостону», пока больше похож именно на лёгкое затягивание финала, к тому же «Маверикс» ужалось порадовать публику домашней арены.

Четвёртая игра финала НБА проходила полностью под диктовку «Далласа»: команда Джейсона Кидда выиграла все четверти, завершив матч с итоговым счётом 122:84. Предсказуемо самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич (29 очков), при этом 25-летний словенец не попал ни одного дальнего броска из 8 попыток. Пытающийся вернуть себе статус суперзвезды Ассоциации Кайри Ирвинг набрал 21 очко, но были у него в этом плей-офф игры и поудачнее. У проигравших 15 очков набрал Джейсон Тейтум, который провёл на паркете 27 минут.

18 июня команды сойдутся в бостонском «Ти-Ди Гардене», и «Селтикс» в случае победы завоюют очередной титул в долгой и славной истории клуба. Да и стать чемпионами перед своими болельщиками приятнее.

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