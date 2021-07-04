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Питерец.ру » Спорт » Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу

Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
0:4 – с таким счётом украинская сборная проиграла один из важнейших матчей в своей истории.

«Питерец.ру» напоминает любителям футбола, что ещё до начала матча между сборными Англии и Украины было известно три полуфиналиста континентального первенства. Считавшиеся фаворитами бельгийцы уступили итальянцам, которых тренирует бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини. Испанцы доигрались до пенальти со сборной Швейцарии, но прошли дальше. Датчане с 1992 года не добирались по полуфинала европейских чемпионатов, и вновь смогли это сделать после победы над Чехией (2:1).

Украинская сборная и так добилась лучшего в истории выступления на чемпионатах Европы, обыграв в 1/8 финала шведов. Но англичане казались непреодолимым барьером: ранее в четырёх матчах команда Гарета Саутгейта даже ни разу не пропустила. Разбилась об английскую оборону и украинская атака, а избежать разгрома не помогло и наличие в составе команды Андрея Шевченко игрока из Английской Премьер-Лиги Зинченко. Итоговые 0:4 материализовались после дубля Кейна и голов Магуайра и Хендерсона.

В первом полуфинале 6 июля сыграют Италия и Испания, а вторую путёвку на следующий день оспорят англичане и датчане.

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