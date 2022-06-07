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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоится «Кубок Победы» по боксу

В Петербурге состоится «Кубок Победы» по боксу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Федерация бокса
В рамках культурной программы ХХ ПМЭФ в Санкт-Петербурге 16-18 июня состоится «Кубок Победы» по боксу!

16 июня 2022 в рамках культурной программы ПМЭФ будет дан старт новому формату всероссийских соревнований по боксу «Кубок Победы».

Сильнейшие спортсмены нашей страны сразятся на рингах крупнейших городов. Соревнования пройдут в новом формате: по правилам профессионального бокса по формуле 4 раунда по 3 минуты в пяти весовых категориях: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 80 кг, 92 кг.

Петербургская команда будет представлена на турнире лучшими боксёрами: Всеволод Шумков, Илья Попов, Руслан Колесников, Арлтан Абушинов, Джамал Бадрутдинов и многие другие.

Турнир пройдет в два этапа, в которых будут участвовать 6 объединенных округов. В первом круговом этапе команды будут каждую неделю проводить по одному бою – это или пятница, суббота или воскресенье, согласно жеребьевке и так пять недель подряд. Далее две команды занявшие I-II места разыграют между собой «Кубок Победы».

Соревнования будут проходить три дня 16, 17, 18 июня на «СИБУР Арене», начало в 20:00.

Все турниры будут транслироваться в прямом эфире на федеральном канале МАТЧ ТВ.

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