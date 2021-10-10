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Питерец.ру » Спорт » «Университет-Нева» проиграл «Чеховским Медведям» в матче гандбольной Суперлиги

«Университет-Нева» проиграл «Чеховским Медведям» в матче гандбольной Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
Перед этим команда Дмитрия Торгованова уступила ЦСКА.

Календарь в октябре не очень благосклонен к петербургской гандбольной команде «Университет-Нева». Сразу после встречи с одним из главных соперников (матч с ЦСКА петербуржцы проиграли со счётом 30:32) пришлось меряться силами с «Чеховскими Медведями». И на этот раз «Нева» не смогла победить, проиграв с разницей в 5 мячей. «Питерец.ру» сообщает подробности этого важнейшего для турнирных раскладов Суперлиги поединка.

Очень многое решил рывок чеховских гандболистов в первой половине, когда «Медведи» оторвались в счёте на 5 мячей. «Неве» удался ответный рывок, однако он мог отнять у подопечных Торгованова слишком много сил. В итоге к большому перерыву хозяева снова вели с тем же комфортным перевесом – 17:12. Клубный сайт «Невы», пренебрегая нормами русского языка, назвал игру во втором тайме «очень ровной». Разумеется, при таком положении дел «+5» в первом тайме и решили исход противостояния в пользу «Чеховских Медведей» (33:28). Хорошую личную статистику у победителей показали Котов, Дземин и Ермаков.

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