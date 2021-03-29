«Зенит» ожидаемо пробился в «Финал шести» волейбольной Суперлиги

Первый матч серии плей-офф Суперлиги с клубом «Югра-Самотлор» получился для «Зенита» настоящей «лёгкой прогулкой». Разница в счёте красноречива: 3–0 и «+8» во второй и третьей партиях, при том что первую «Зенит» выиграл разгромно (25:14). Но нижневартовский матч получился значительно упорнее.

Клубный сайт петербургского клуба справедливо отметил, что финал еврокубка отнял у команды Туомаса Саммелвуо «уйму физических и эмоциональных сил». Ведь «сине-бело-голубые» вправе были рассчитывать на итоговую победу, но уступили динамовцам Москвы дома, да ещё и скандал с выбежавшим болельщиком не добавил приятных ощущений.

«Югра-Самотлор», в составе которой блистает Юрий Папазов, выиграла и первую, и вторую партии. «Питерец.ру» отмечает, что после этого хозяева площадки уж очень легко отдали «Зениту» третий и четвёртый сеты. После «+12» в четвёртой партии фавориты этой пары плей-офф получили психологическое преимущество и смогли выиграть тай-брейк (15:12).

Вместе с петербургским «Зенитом» в «Финал шести» прошли «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».