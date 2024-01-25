Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил чемпиона мира Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-Зее, а лидерами по итогам 10-го тура стали Абдусатторов и Гукеш

«Питерец.ру» ожидал партии между соперниками в матче за звание чемпиона мира по шахматам – Яном Непомнящим и Дин Лижэнем – на весьма представительном турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). И российский гроссмейстер, выступающий на турнире под флагом ФИДЕ, не подвёл своих поклонников. Разыграв испанскую партию, Непомнящий в миттельшпиле оказался точнее своего соперника: Дин Лижэнь капитулировал на 36-м ходу. Однако китайскому шахматисту не привыкать проваливать турнир в Вейк-ан-Зее.

Победив Дин Лижэня в 10-м туре, Непомнящий набрал довольно скромные для своего рейтинга 5,5 очков и теперьт делит 5–8 места с Алирезой Фируджей (Франция), Сантошем Видитом (Индия) и ещё одним представителем КНР Вэй И. В этом туре случилось знаковое событие: миролюбивый Аниш Гири после ничьей с Фируджей выбыл из числа лидеров, которыми теперь являются Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана и индиец Доммраджу Гукеш (оба набрали по 6,5 очков). Абдусатторов долго мучил «хозяина поля» Макса Вармердама и добился победы, а Гукеш чёрными одолел Александра Донченко из Германии. По 6 очков – у Гири и Рамешбабу Прагнанандхи.

Интересно, что по итогам 10-го тура и чемпион, и чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь набрали одинаковое количество очков – по 4.