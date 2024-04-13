Российский шахматист Ян Непомнящий после ничьей с Хикару Накамурой из США стал единоличным лидером турнира претендентов в Торонто – 4,5 очка из 7

«Питерец.ру» подводит итоги первой половины мужского претендентского турнира, продолжающегося в канадском Торонто. Российским любителям шахмат отрадно видеть единоличным лидером Яна Непомнящего, набравшего 4,5 очка из 7 возможных. Однако партия с очень сильным американским шахматистом Хикару Накамурой складывалась для россиянина сложно: в какой-то момент чёрные ферзь и слон оказались против половины комплекта фигур Накамуры. Однако Непомнящий сумел уползти на ничью, найдя комбинацию с вечным шахом. Так Накамура упустил возможность догнать Непомнящего – у этого известнейшего шахматного стримера только 3,5 очка.

Деливший до этого тура лидерство с Непомнящим индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш проиграл разозлённому неудачами французу Алирезе Фирудже. Игравший чёрными Гукеш имел хорошие шансы на победу, но в критический момент допустил несколько фатальных ошибок и вынужден был признать своё поражение. В копилке Гукеша по-преженему 4 очка, у Фируджи стало 2,5.

По 4 очка теперь имеют и заключившие мир на 41-м ходу Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха. Первый после победы во 2-м туре над Ниджатом Абасовым играет на турнире только вничью, второй выиграл две партии при одном поражении (от Гукеша).