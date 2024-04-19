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Питерец.ру » Спорт » Сразу три шахматиста лидируют на турнире претендентов в Торонто за 2 тура до финиша – Ян Непомнящий, Хикару Накамура и Доммараджу Гукеш

Сразу три шахматиста лидируют на турнире претендентов в Торонто за 2 тура до финиша – Ян Непомнящий, Хикару Накамура и Доммараджу Гукеш

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
В 12-м туре Непомнящий так и не смог выиграть у Рамешбабу Прагнанандхи из Индии (на фото).

Обозревая 12-й тур претендентских турниров в канадском Торонто, «Питерец.ру» ограничится мужской гонкой за право сыграть матч с чемпионом мира: отставание обеих россиянок от лидирующей Тань Чжунъи слишком велико – 2 очка. А у мужчин особый интерес вызывали две партии: Непомнящий – Прагнанандха и Накамура – Фируджа.

Выступающий в Канаде под флагом ФИДЕ Непомнящий очень долго пытался что-то выжать из партии с молодым индийским гроссмейстером Прагнанандхой, но ничьей избежать белыми россиянину избежать не удалось. Обе партии Непомнящего и Прагнанандхи на этом турнире достойны изучения в шахматных школах и кружках, хотя и завершились вничью: в первом круге была интересная дебютная новинка из Индии, на этот раз – очень точная академичная игра с обеих сторон. После 12 тура у Непомнящего – 7,5 очков, и единоличное лидерство участник двух матчей за шахматную корону он уже потерял.

Американский гроссмейстер Хикару Накамура развил устрашающую скорость набора очков на финише, победив на этот раз Алирезу Фируджу – главное разочарование претендентского турнира 2024 года. Выиграл свою партию и Доммараджу Гукеш (Индия), пересиливший Ниджата Абасова из Азербайджана. Теперь у Непомнящего, Накамуры и Гукеша – по 7,5 очков.



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