Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил единоличное лидерство на турнире претендентов в Канаде: его смог настичь Доммараджу Гукеш

«Питерец.ру» рассчитывал, что Ян Непомнящий (на фото) выиграет белыми у Ниджата Абасова на старте второго круга турнира претендентов в канадском Торонто. Разыграв в дебюте русскую партию, Непомнящий и Абасов дошли до эндшпиля, в котором перспектив победить у белых практически не было. Можно сказать, что российский шахматист потерял пол-очка, потому что он к тому же перестал быть единоличным лидером.

Непомнящего догнал Доммараджу Гукеш, легко победивший своего соотечественника Сантоша Видита чёрными. Видит неудачно разыграл дебют, после чего попал под опаснейшую атаку и сдался буквально за ход до мата. Теперь у Непомнящего и Гукеша – по 5 очков, но совсем рядом с ними в турнирной таблице расположились ещё два участника.

В американской дуэли Хикару Накамура превзошёл Фабиано Каруану и набрал 4,5 очка (у Каруаны – 4). Те же 4,5 очка – у ещё одного индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи, который в 8-м туре сыграл вничью с Алирезой Фируджей из Франции. В следующем туре очень важной становится партия между Гукешем и Прагнанандхой – победитель может возглавить таблицу. Непомнящий сыграет чёрными с Фируджей, и здесь прогнозы делать особенно сложно. Накамура может победить деморализованного Видита.