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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6

ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
0–2 в серии между «СКА-Невой» и тульским клубом АКМ во втором раунде плей-офф ВХЛ.

«Питерец.ру» надеялся, что «невчане» смогут выиграть второй матч серии у АКМ после столь обидно проигранного первого. Дело в том, что 11 марта после точного броска Кирилла Танкова на 45-й минуте «СКА-Нева» вела в Туле 3:1 (ранее в составе петербургской команды отличились Егор Гурзанов и Альберт Конозов).

Однако с 51-й по 54-ю минуту АКМ сумел дважды поразить ворота обычно надёжного Артемия Плешкова, и встреча перетекла в овертайм. Там повезло хозяевам льда: Тювилин завершил матч, порадовав более 2700 зрителей тульского «Ледового дворца». Так АКМ выиграл стартовый матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ.

А вот второй матч откровенно разочаровал поклонников дружины Николая Воеводина. Туляки уже к 8-м минуте дважды огорчили Кирилла Герасимюка (ставка на смену голкипера не сработала), после чего на льду появился Плешков. Никита Лисов сразу же сократил отставание петербуржцев в счёте, но после этого хозяева довели счёт до 4:1 в свою пользу. Михаил Кабат реализовал большинство на 50-й минуте, но АКМ не собирался отсиживаться в оброне и выиграл эту встречу со счётом 6:2.

Теперь «СКА-Неве» просто необходимо выигрывать домашние матчи серии с АКМ 15 и 16 марта и уравнивать положение. Все – в «Хоккейный город»!

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