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Питерец.ру » Спорт » Успех «СКА-Невы»: команда Николая Воеводина выиграла седьмой матч серии у «Южного Урала» 4:1 и вышла на тульский АКМ

Успех «СКА-Невы»: команда Николая Воеводина выиграла седьмой матч серии у «Южного Урала» 4:1 и вышла на тульский АКМ

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38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Уже известен соперник петербуржцев в четвертьфинальной серии ВХЛ – это тульский клуб АКМ.

«Питерец.ру» очень рад победе «СКА-Невы» в серии с «Южным Уралом», особенно на фоне провала (а как ещё можно назвать вылет всего в четвырёх матчах, один из которых проигран феерически разгромно?) хоккейного «Динамо» из города на Неве в скоротечном противостоянии в альметьевским «Нефтяником».

По горячим следам героем решающего матча с орским клубом в составе «СКА-Невы» можно назвать Кирилла Танкова, сделавшего дубль. Да и победную шайбу тоже забросил тот же Танков. Голкипер «невчан» Артемий Плешков был надёжен (25 сэйвов), да и удалений хозяева льда до 58-й минуты смогли не схлопотать. «СКА-Нева» выиграла серию плей-офф и идёт дальше: следующий соперник – тульский АКМ, который легко выбил из борьбы «Торос» из Нефтекамска.

До седьмого матча в первом раунде нынешнего плей-офф ВХЛ продолжались ещё две серии. «Зауралье» разгромило «Звезду» 5:0 и теперь сразится с «Нефтяником». «Югра» уступала «Тамбову» 0–2 и 2–3, но сумела выиграть шестой и седьмой матчи серии (2:1ОТ и 2:0) и встретится в следующем круге с воскресенским «Химиком». Ещё одну пару четвертьфиналистов составили «Рубин» и «Сокол». Тюменцы пересилили «Норильск» в пяти матчах, красноярцам для выбивания «Молота» потребовалось шесть.

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