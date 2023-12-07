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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов

«СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Известный по выступлениям за главную казанскую команду Дмитрий Архипов принёс победу «Барсу» в Санкт-Петербурге.

Второй матч «СКА-Невы» подряд завершается с одинаковым счётом 3:2, но на этот раз – не в пользу петербуржцев. Перед матчем с «Барсом» в одной из соцсетей обнаружилась любопытная стилизация состава «невчан» на матч с казанцами: «Питерец.ру» увидел во фразе «это наши пацаны, с нашего двора» своеобразный отсыл к одному широко обсуждаемому сейчас сериалу.

«СКА-Нева» очень быстро вышла вперёд в поединке с «Барсом»: Альберт Конозов огорчил голкипера гостей Арефьева в большинстве после удаления Мигура. Первый период так и закончился с минимальным преимуществом команды Николая Воеводина. Малый штраф нападающего «СКА-Невы» Артёма Проскурнина в дебюте второй двадцатиминутке позволил «Барсу» догнать петербуржцев: Шакиров сравнял счёт на 23-й минуте. Но главные события ждали зрителей на четверть заполненного «Хоккейного города» в третьем периоде.

Не успел начаться заключительный период, как Артемию Плешкову пришлось доставать шайбу из своих ворот после точного броска Галеева с передачи Зиновьева. «Невчане» сумели сравнять счёт усилиями Егора Гурзанова, но победу гостям принёс Дмитрий Архипов. Этот известный хоккеист с недавних пор играет за «Барс», эта шайба стала для Архипова лишь второй в сезоне – 2023/2024.



Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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